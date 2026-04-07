Un episodio di vandalismo si è verificato in Toscana, dove sconosciuti hanno sparato colpi d’arma da fuoco contro la statua dedicata a Francesco Nuti nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. La statua si trova in un'area pubblica e l’atto è stato segnalato alle forze dell’ordine. Al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni o sui responsabili dell’azione.

Un grave atto vandalico ha colpito la statua dedicata a Francesco Nuti nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. L’opera, che celebra uno degli attori e registi più amati della tradizione cinematografica toscana, è stata danneggiata con colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi quando alcuni cittadini hanno notato i danni alla scultura e hanno immediatamente allertato le autorità locali. La statua, posizionata al Giardino Ardenza, rappresenta un omaggio a Francesco Nuti, indimenticato attore e comico toscano, scomparso nel 2023.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Colpi d’arma da fuoco contro la statua di Francesco Nuti: atto vandalico choc in Toscana (FOTO)

Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di PasquaUn gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura.

Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023.

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Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di PasquaUn gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura. Nella notte di Pasqua, a Cavriglia, in provincia di Arezzo, ignoti hanno ... thesocialpost.it

Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia, il sindaco: Verrà ripristina e i responsabili individuatiLa scultura dell'attore toscano, inaugurata a luglio 2024, è stata danneggiata al volto. Il sindaco: Atto vile e ignobile ... ilfattoquotidiano.it

Vandalizzata a Cavriglia la statua dedicata a Francesco Nuti, collocata nel giardino davanti al Comune e inaugurata nel 2024. L’opera, che raffigura l’attore seduto su una panchina, è stata gravemente danneggiata durante la notte di Pasqua. Dura la condann - facebook.com facebook

Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia (Arezzo) #francesconuti x.com