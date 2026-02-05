Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella zona del Napoletano ad Arzano 51enne trovato morto nel quartiere

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa notte ad Arzano, nel quartiere Napoletano. È stato colpito da cinque colpi di pistola e le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. La vittima è stata trovata senza vita in un’area isolata del quartiere, mentre ancora si cerca di capire i motivi di questa sparatoria.

**Un uomo ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte, in una zona della città dove il silenzio si spezza con il suono di cinque spari.** Così è cominciata l'ultima notte di Rosario Coppola, 51 anni, che è stato aggredito in pieno pomeriggio con cinque proietili, a causa del quale è morto. La sua storia, breve e tragica, è stata quella di un uomo che andava a cercare lavoro o semplicemente si muoveva in una zona dove, purtroppo, il rischio non è mai lontano. Il colpo di pistola è arrivato in pieno pomeriggio, alla fine di una giornata in cui la tranquillità era ormai diventata un ricordo. La vittima è stata trovata a pochi metri di distanza, in via Sette Re, nel quartiere del Napoletano ad Arzano, in provincia di Napoli.

