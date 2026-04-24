Colpi d' arma da fuoco ad una spalla mentre è in strada | uomo finisce in ospedale

Nella notte, un uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli con una ferita da arma da fuoco alla spalla. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini. Non sono state fornite al momento ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulla provenienza dello sparo. La vittima è stata sottoposta alle cure mediche necessarie.

Un uomo si è presentato nella notte presso il pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli con una ferita d'arma da fuoco ad una spalla. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli hanno raccolto il racconto del 32enne che, riporta Adnkronos, ha riferito di essere.🔗 Leggi su Napolitoday.it Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW Notizie correlate Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella zona del Napoletano ad Arzano, 51enne trovato morto nel quartiere.**Un uomo ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte, in una zona della città dove il silenzio si spezza con il suono di cinque spari. Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco: indagini dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri sono intervenuti a via Mazzini per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lite finisce a colpi di pistola; Trentatreenne in ospedale a Napoli con 5 ferite da colpi d’arma da fuoco; LE INTERCETTAZIONI GLI HO SPARATO 50MILA COLPI DI FUCILE E PISTOLA…. MESSINA, QUELLA GUERRA TRA BANDE CRIMINALI A COLPI D’ARMA DA FUOCO.. I colpi di fucile contro la casa dove morì il 19enne Lanfranchi; Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco. Colpi d’arma da fuoco contro un portone, paura all'alba nel quartiere \ FOTOAll’alba una raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa contro il portone di una palazzina in via Boito. Erano poco dopo le 5 quando cinque, forse sei, spari hanno interrotto il silenzio del qua ... firenzetoday.it Ostuni, imprenditore ferito a colpi di arma da fuoco: indagini su possibile collegamento con incendio di un’autoSecondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, almeno quattro, uno dei quali lo ha ferito a una spalla. Subito dopo l’accaduto sono stati allertati i socc ... giornaledipuglia.com A Foggia la 46enne uccisa in casa con quattro colpi di pistola di ordinanza dall’uomo, guardia giurata, al termine di un litigio - facebook.com facebook Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola in casa. La vittima aveva 46 anni. Il marito è stato portato in caserma dai carabinieri #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com