Collovati si complimenta con Chivu | Allenare una big non è facile Motta e Tudor hanno fallito Su Conte dico questo

Durante un'intervista a Sportitalia, l'ex calciatore ha espresso apprezzamento per il lavoro di Chivu come allenatore, sottolineando le difficoltà legate alla guida di una grande squadra. Ha citato come esempio negativo le esperienze di Motta e Tudor, indicando che non sono riusciti a ottenere successi simili. Ha anche fatto una riflessione su Conte, senza entrare in dettagli specifici.

di Francesco Spagnolo Collovati ai microfoni di Sportitalia ha elogiato il lavoro fatto da Chivu facendo gli esempi di Motta e Tudor. Dura critica a Conte. Le ultime. Il dibattito sulle dinamiche tattiche e sulle panchine della Serie A si accende grazie all’intervento di una delle voci più autorevoli del panorama calcistico italiano. Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo e oggi apprezzato opinionista, ha analizzato con la consueta schiettezza il momento critico di alcune big del nostro campionato. Le sue riflessioni ai microfoni di Sportitalia, hanno messo nel mirino la gestione tecnica del Napoli e, per contrasto, esaltato l’ascesa di nuovi profili emergent i.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Collovati si complimenta con Chivu: «Allenare una big non è facile. Motta e Tudor hanno fallito. Su Conte dico questo» Notizie correlate Bisseck a Sky: «Giocato contro un avversario molto forte, a volte si deve soffrire. Non siamo soddisfatti della prestazione. Su Chivu vi dico questo»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: Collovati durissimo dopo Inter Juventus: «È la fine del calcio. Rocchi si dimetta. Mi aspetto questo da Bastoni e Chivu»