Giunta sotto esame rimonta il caso Aprile e nel campo largo si levano voci critiche | Dovrebbe dimettersi

La giunta sta esaminando il caso Aprile, che si è rimesso in discussione dopo le recenti vicende. Nel campo largo si ascoltano voci critiche che chiedono le dimissioni. Lucia Aprile si trova al centro di una verifica politica, tra pressioni e richieste di chiarimenti. La situazione si sviluppa in un clima di tensione e discussione pubblica.

Nel pieno della verifica politica al Comune di Foggia, rispunta una questione di opportunità politica. La solita questione di opportunità politica perseguita Lucia Aprile, finita tra l'incudine e il martello, nel bel mezzo di una verifica. Non si parla d'altro, persino nel campo largo, dove ormai i mugugni sono sempre più fragorosi. L'ultima determina circolata nelle chat è stata pubblicata all'albo pretorio solo il 9 marzo. È l'affidamento diretto alla ditta F.G.M. Multiservizi srl del servizio di trasporto e pulizia di 100 sedie dalla Villa Comunale alla Pinacoteca 'Il 9Cento'. Parliamo di poco più di 500 euro, ma non è questo il punto.