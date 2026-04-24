Collovati ci va giù pesante su Conte | Sarebbe da dimissioni se il Napoli dovesse perdere in casa contro la Cremonese!

Durante un commento sulle prossime partite di campionato, l’ex calciatore e opinionista ha espresso una valutazione severa sul possibile esito di una partita tra il Napoli e la Cremonese. Ha affermato che, in caso di sconfitta in casa contro la squadra avversaria, sarebbe giustificato che l’allenatore si dimettesse. La dichiarazione è arrivata in vista del confronto che si terrà questa sera.

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