Napoli l’ex azzurro ci va giù pesante | parole durissime su Conte e Manna

Durante la trasmissione Delietta Gol su Tele A, Roberto “El Pampa” Sosa ha espresso parole molto dure nei confronti di Conte e Manna, commentando in modo diretto le loro recenti azioni e dichiarazioni. L’ex calciatore ha criticato apertamente le scelte e i comportamenti dei due, senza usare mezzi termini, portando alla luce il suo punto di vista in modo deciso e senza filtri.

Roberto “El Pampa” Sosa è intervenuto durante la trasmissione Delietta Gol su Tele A. L’ex attaccante azzurro non ha risparmiato critiche a Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna, parlando di forti contrasti tra le loro visioni e mettendo in discussione alcune scelte tecniche e dirigenziali. Sosa attacca: “Scelte che creano tensione tra allenatore e dirigenza”. Secondo Sosa, Conte e Manna “non vanno d’accordo”: l’allenatore predilige giocatori over 30 e già affermati, mentre il direttore sportivo punta su giovani e strategie diverse, creando inevitabili contrasti nella gestione del progetto tecnico. L’ex bomber ha spiegato che quando un tecnico come Conte domina ogni scelta, diventa complicato trovare sintonia con un dirigente che preferisce approcci alternativi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

