collodi tradotto in dialetto

Un’associazione culturale ha trasformato il periodo di lockdown in un laboratorio sociale, mantenendo viva l’attività durante l’emergenza globale. Ora si prepara a celebrare il suo sesto anniversario, portando avanti progetti che coinvolgono anche la traduzione di opere in dialetto. La scelta di puntare sulla cultura in tempi difficili ha consentito di creare uno spazio stabile e attivo, nonostante le restrizioni.

Scommettere sulla cultura nel pieno di un’emergenza globale ha permesso all’associazione culturale Anuket di far diventare il silenzio del lockdown un laboratorio sociale permanente, che è pronto a festeggiare ufficialmente il suo sesto anniversario. Domani, 25 aprile, scatta infatti l’importante traguardo dei sei anni di attività per questa realtà spezzina, nata nel 2020 per promuovere ogni forma d’arte attraverso il puro volontariato. Sorta sotto l’egida di una antica dea egizia protettrice del Nilo, l’associazione è diventata un punto di riferimento per il quartiere della Chiappa, nutrendo il territorio con una linfa creativa...🔗 Leggi su Lanazione.it

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