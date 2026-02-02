La Polizia ha espulso un cittadino straniero con precedenti penali, che si trovava irregolare sul territorio e gestiva attività illecite nell’area di Bari. Gli agenti hanno intensificato i controlli per rafforzare la sicurezza pubblica e contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare.

Un giovane irregolare con precedenti è stato accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri dopo essersi reso protagonista di numerose condotte illecite negli ultimi mesi. Il provvedimento, disposto dal Questore, è stato adottato nell’ambito di un rafforzamento dei controlli per la sicurezza pubblica a Bari. L'operazione e il provvedimento a Bari Controlli intensificati sul territorio Espulsione e trattenimento presso il C.P.R. La sicurezza e la legalità come obiettivo delle forze dell'ordine L’operazione e il provvedimento a Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è stata condotta grazie a una collaborazione tra l’Ufficio Immigrazione, la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Irregolare sul territorio manteneva condotte illecite su tutto il circondario di Bari, tradotto al CPR

