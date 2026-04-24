Durante l’estate, le compagnie aeree hanno aumentato i collegamenti tra gli aeroporti di Bari e Brindisi e le città di Linate e Fiumicino. L’accordo tra le parti prevede un incremento dei voli per migliorare i collegamenti e facilitare i viaggi verso le principali destinazioni italiane. Aeroporti di Puglia ha diffuso un comunicato in cui si annuncia questa iniziativa volta a rafforzare la connettività della regione.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi e favorire la crescita del territorio. È l’obiettivo dell’accordo siglato fra Aeroporti di Puglia e ITA Airways che prevede per la Summer 2026 un potenziamento dell’offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino. L’accordo consente di potenziare l’offerta di voli su Brindisi e Bari; già oggi, infatti, sono operativi per lo scalo di Brindisi quattro voli al giorno verso Fiumicino e due su Linate. Su Bari, invece sono confermate quattro frequenze giornaliere verso Fiumicino, che arriveranno a cinque da fine giugno, e sei verso Milano Linate.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Aeroporti di Bari e Brindisi: più collegamenti Ita con Linate e Fiumicino per l’estate Accordo

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