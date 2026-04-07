Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un’emergenza carburante negli aeroporti della Puglia, con timori di interruzioni nelle operazioni di volo. Tuttavia, i voli regolari sono ancora in corso sia all’aeroporto di Brindisi che a quello di Bari. I tabelloni di partenza e arrivo continuano a segnare partenze e arrivi senza interruzioni, evitando per il momento il blocco dei collegamenti aerei nella regione.

I tabelloni segnano "decollato" e il temuto blocco dei cieli pugliesi, per ora, non è avvenuto. Nonostante l’allarme scattato nelle ultime ore per l’esiguità delle scorte di carburante, gli aeroporti di Bari e Brindisi stanno garantendo la piena regolarità dei collegamenti. A confermarlo sono i monitor delle partenze di questa mattina, martedì 7 aprile: dall'Aeroporto del Salento i voli per Pisa (08:35), Milano Linate (08:35) e Torino (08:45) risultano regolarmente partiti o in fase di imbarco. Situazione speculare a Bari, dove i collegamenti per Linate, Katowice, Trieste e Istanbul hanno lasciato la pista senza ritardi significativi.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Aeroporti Puglia, emergenza carburante: voli regolari a Brindisi e Bari. Scongiurato (per ora) l'effetto "a secco"

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Carburante esaurito all’aeroporto di Brindisi, quasi a secco pure Pescara e Reggio Calabria: nuove restrizioni, i rischi per i voliL’aeroporto di Brindisi ha esaurito le scorte di carburante e non potrà dunque garantirne agli aerei almeno fino alle 12 di domani, martedì 7 aprile.

Temi più discussi: Nessuna emergenza carburante all'aeroporto di Brindisi, arriva la smentita; Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali; Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; L'aeroporto di Brindisi ha finito il carburante, altri sei scali italiani razionano i rifornimenti: che succede ai voli.

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Aeroporto di Brindisi senza carburante, voli a rischio: razionamenti in sei aeroporti italianiBrindisi senza carburante per aerei fino al 7 aprile: razionamenti in diversi aeroporti italiani, mentre Aeroporti di Puglia rassicura sulla normalità dei rifornimenti. baritalianews.it

Antenna Sud. . Ore 8.00 - Live dall’aeroporto di Brindisi. Aeroporti di Puglia conferma: “Nessuna emergenza carburanti”. - facebook.com facebook

Aeroporti di #Puglia, nei primi tre mesi del 2026 oltre due milioni di passeggeri. Cresce #Foggia x.com