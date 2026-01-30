Valmontone Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina Arrestate due persone tra cui un minore Sequestrate 50 dosi tra crack e cocaina

Questa mattina a Valmontone, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz sulla Via Casilina. Durante l’operazione hanno arrestato due persone, tra cui un minore, e sequestrato circa 50 dosi di crack e cocaina. La polizia continua a intensificare i controlli per fermare lo spaccio nella zona.

Cronache Cittadine VALMONTONE – Non si ferma la pressione delle forze dell'ordine sulle rotte dello spaccio che attraversano il sud della provincia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocaina

