Valmontone Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina Arrestate due persone tra cui un minore Sequestrate 50 dosi tra crack e cocaina

Questa mattina a Valmontone, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz sulla Via Casilina. Durante l’operazione hanno arrestato due persone, tra cui un minore, e sequestrato circa 50 dosi di crack e cocaina. La polizia continua a intensificare i controlli per fermare lo spaccio nella zona.

