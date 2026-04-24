Coldiretti porta il Villaggio Contadino in città | inaugurazione con il Prefetto

Questa mattina il Prefetto di Avellino ha partecipato all’inaugurazione del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti nel centro della città. Durante l’evento, il rappresentante istituzionale ha preso parte al taglio del nastro che ha dato il via ufficiale alla manifestazione. L’iniziativa si svolge in una piazza centrale ed è dedicata alla promozione dei prodotti agricoli locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, prendendo parte al taglio del nastro che ha dato ufficialmente avvio alla manifestazione nel centro di Avellino. L’evento, che per la prima volta approda in città, trasforma per tre giorni Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà in un ampio spazio dedicato alla promozione dell’agricoltura, delle produzioni locali e della cultura enogastronomica del territorio. Nel corso della visita, il Prefetto ha incontrato gli organizzatori, i produttori e i rappresentanti istituzionali presenti, soffermandosi sulle diverse iniziative in programma, tra cui il mercato di Campagna Amica, le degustazioni guidate e le attività di carattere educativo rivolte anche ai più giovani.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti porta il Villaggio Contadino in città: inaugurazione con il Prefetto Notizie correlate Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti, tre giorni di agricoltura e comunitàPer la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento... Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino: tre giorni per rilanciare l’agricolturaTempo di lettura: 3 minutiPer la prima volta il Coldiretti porta il suo Villaggio Contadino ad Avellino, trasformando il cuore della città in una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ad Avellino il villaggio della Coldiretti - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino: tre giorni per rilanciare l’agricoltura; Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino | tre giorni per rilanciare l’agricoltura; Ieri in Campania | donna muore dopo un intervento in un ospedale del Salernitano. Ad Avellino al via il Villaggio Contadino: il Prefetto al taglio del nastroIl Prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, prendendo parte al taglio del nastro che ha dato ufficialmen ... irpinianews.it Ad Avellino il villaggio della ColdirettiPrende il via domani, venerdì 24 aprile, il Villaggio Contadino Coldiretti, che fino a domenica trasformerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II in una ... napolivillage.com Villaggio Contadino Coldiretti Avellino Si parte! Venerdì 24 aprile Piazza Libertà – Corso Vittorio Emanuele II Primo giorno di Villaggio: un’intera giornata da vivere tra agricoltura, formazione, gusto e intrattenimento Ore 11:30 – Inaugurazione ufficiale in - facebook.com facebook Cisgiordania, coloni israeliani rubano pecore a contadini palestinesi: il villaggio si mobilita e recupera il gregge - VIDEO x.com