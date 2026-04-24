GROSSETO Non solo macchine agricole e innovazione, ma anche sapori, tradizione e attenzione al futuro. La prima giornata della Fiera del Madonnino conferma il ruolo centrale della manifestazione come punto di incontro tra agricoltura, territorio e comunità, con migliaia di visitatori che hanno animato gli spazi del centro fieristico di Braccagni. Tra i protagonisti c’è Coldiretti Grosseto, che ha portato in fiera un vero e proprio "festival del cibo giusto" con il mercato di Campagna Amica e un’ampia area dedicata allo street food contadino, un’offerta che valorizza la filiera corta e il legame diretto tra produttori e consumatori. Ma la presenza di Coldiretti è anche occasione di confronto su temi cruciali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coldiretti lancia la proposta: "Un carta d’identità per il cibo"

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