Proposta d’appuntamento per 90mila torinesi | chiamati a sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica

Il Comune di Torino invita circa 90mila cittadini a sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica, poiché il 3 agosto 2026 la versione cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza. La scadenza si applica a tutti coloro che ancora possiedono il documento tradizionale, e la procedura di emissione della nuova carta elettronica sarà da completare entro quella data.

Il 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea perderà validità, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. In vista di questa data la Città di Torino ha avviato un piano straordinario per agevolare il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica (CIE). La misura si rende necessaria in applicazione del Regolamento europeo 20191157, che stabilisce che dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né per l'espatrio o la libera circolazione nei Paesi UE. Fanno sapere dal Comune che: "Per garantire una transizione ordinata, a partire dalla prima...

Carta di identità, da agosto quella cartacea non sarà più valida. Come richiedere quella elettronicaI servizi demografici del Comune di Sansepolcro ricordano che dal prossimo 3 agosto 2026 la Carta d'Identità cartacea cesserà di essere valida come...

