Rinnovo carta d' identità elettronica | la minoranza lancia l' allarme

La minoranza alza il tiro sul rinnovo della carta d'identità elettronica. Da agosto 2026, le carte cartacee non saranno più valide e bisognerà usare solo le Cie, le nuove carte elettroniche. La politica critica questa scadenza e chiede più tempo per l’adeguamento, mentre le istituzioni insistono sulla necessità di modernizzare i documenti. La data si avvicina e le polemiche aumentano.

Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide e sarà obbligatorio utilizzare le Cie, vale a dire le carte d'identità elettroniche. La richiesta di Cie aumenterà nei prossimi mesi, anche perché anche coloro che non hanno il documento cartaceo in scadenza saranno obbligati a.

