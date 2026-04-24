Coldiretti Bergamo transizione energetica sì ma senza consumo di suolo

Negli ultimi tempi si sono susseguite diverse comunicazioni riguardanti progetti di installazione di impianti fotovoltaici nella zona. Coldiretti Bergamo ha espresso opinioni sul tema, sottolineando l’intenzione di promuovere la transizione energetica senza aumentare il consumo di suolo agricolo. La questione riguarda principalmente le aree destinate alla produzione di energia rinnovabile e il rispetto delle terre coltivabili.

Con il moltiplicarsi degli annunci relativi alla costruzione di parchi fotovoltaici nel cuore della pianura bergamasca, Coldiretti Bergamo ribadisce la propria posizione in merito allo sviluppo di questi impianti, sottolineando la necessità di tutelare il suolo produttivo e garantire la priorità della funzione agricola rispetto ad altri utilizzi. In questo contesto, Coldiretti Bergamo esprime una netta contrarietà alla diffusione del fotovoltaico a terra sui campi coltivati, ritenendolo responsabile della sottrazione di superfici destinate alla produzione alimentare e potenziale causa di un progressivo impoverimento del territorio rurale....🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Eolico, Coldiretti al Ministero: «No al consumo di suolo agricolo, sì a tutela di territorio e zootecnia»Sul progetto di Ferriere la federazione di Piacenza esprime «forte preoccupazione per le ricadute irreversibili di un'opera di tali dimensioni» La... Premio Aess a Bergamo: riconosciuto il modello “Sinergia” per la transizione energetica inclusivaIl Comune di Bergamo ha ottenuto il primo posto al premio Aess – Agenzia energia e sviluppo sostenibile, riconoscimento dedicato alle migliori... Una raccolta di contenuti Si parla di: Un gigantesco parco agrivoltaico sui campi in località Montizzolo? Il no di Coldiretti Bergamo. Coldiretti Bergamo, transizione energetica sì ma senza consumo di suoloColdiretti Bergamo indica come prioritaria la valorizzazione di superfici già edificate o compromesse, promuovendo l’installazione di pannelli fotovoltaici su tetti di strutture agricole, capannoni e ... bergamonews.it Origine in etichetta: Coldiretti Bergamo chiede ai Comuni di attivarsi per modificare il Codice DoganaleRevisione del Codice doganale europeo: è questa la richiesta che Coldiretti Bergamo rivolge ai Sindaci del territorio, spronando i Consigli comunali a prendere posizione formale per garantire la ... bergamonews.it