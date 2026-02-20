Eolico Coldiretti al Ministero | No al consumo di suolo agricolo sì a tutela di territorio e zootecnia

Coldiretti Piacenza ha consegnato al Ministero dell’Ambiente le sue osservazioni sul progetto eolico

Sul progetto di Ferriere la federazione di Piacenza esprime «forte preoccupazione per le ricadute irreversibili di un'opera di tali dimensioni» La Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza ha depositato ufficialmente presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le proprie osservazioni in merito al progetto dell’impianto eolico denominato "Ferriere". Il progetto, che prevede l'installazione di 7 aerogeneratori per una potenza di 31,5 MW e relative opere di connessione, è attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.?Pur ribadendo il favore verso la transizione energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili, Coldiretti Piacenza esprime forte preoccupazione per le ricadute irreversibili che un'opera di tali dimensioni avrebbe sul tessuto agricolo, zootecnico e paesaggistico dell'Alta Val Nure e della limitrofa Val d'Aveto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

