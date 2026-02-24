Foligno e il mondo del volontariato in lutto | addio a Moreno Battaglia | Punto di riferimento per la città

Moreno Battaglia si è spento a causa di complicazioni legate a una malattia. È stato una figura centrale nel volontariato di Foligno, dedicandosi con passione all’assistenza sociale e alla promozione della salute pubblica. La sua presenza ha lasciato un segno profondo tra i cittadini e le associazioni locali. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando il suo impegno quotidiano e la sua dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare.

Foligno e il mondo del volontariato sono In lutto per la morte di Moreno Battaglia, punto di riferimento a livello medico e di assistenza sociale per la città della Quintana e il suo territorio. Considerato un pilastro dell’associazione pubblica assistenza ‘Croce Bianca’ e del ‘Gruppo Volontari Protezione Civile’, nonché tra i primi coordinatori del servizio 118. Il sindaco Stefano Zuccarini ha voluto ricordare Moreno Battaglia, al quale era legato da profonda amicizia e "sincera stima per le sue grandi doti umane e professionali". “Ho appreso - ha scritto il primo cittadino - con profonda tristezza e commozione la scomparsa di Moreno Battaglia, che era una delle figure di riferimento dell’intera comunità e del nostro territorio in campo medico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

“Sei stato un punto di riferimento”. Lutto nel mondo dello spettacolo italiano, addio all’autorevole conduttore. Per lui deciso un evento specialeIl mondo dello spettacolo italiano si sveglia sotto shock.

Mondo del volontariato in lutto. Commosso addio a Efisio Moratti: "Persona mite e disponibile"Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Efisio Moratti, 71 anni, figura stimata e disponibile, noto anche come informatore farmaceutico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Dal Paraguay a Foligno, arriva l’Orchestra Riciclata; Foligno, domenica s’inaugura la mostra Il Paradiso di Narciso; Il 5° Rally Città di Foligno in formato mondiale: torna in pista la Lancia che non gareggi dal 1991; Cultura e natura tra Foligno e Fabriano aspettando la festa.

Il mondo delle api al centro 27/a edizione di MielinumbriaMondo delle api, miele, ma anche biodiversità dell'area mediterranea, saranno al centro della 27/a edizione di Mielinumbria. A Foligno, dal 21 al 23 novembre, Palazzo Trinci ospiterà mostra mercato, ... ansa.it

Diocesi: Foligno, giovedì incontro su fragilità e adolescenzaSi svolgerà giovedì 15 gennaio – dalle 16 alle 19, presso l’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico L. Da Vinci di Foligno, il terzo incontro delle conferenze Cittadini del mondo promosse ... agensir.it

Foligno perde Moreno Battaglia, stimato medico con il volontariato nel cuore https://ow.ly/L9xO106uZ7F #tuttoggi #foligno - facebook.com facebook

Foligno perde Moreno Battaglia, stimato medico con il volontariato nel cuore ow.ly/L9xO106uZ7F #tuttoggi #Cronaca #Foligno #cronaca #evidenza #foligno #morenobattaglia #scoop x.com