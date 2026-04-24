Code senza fine a Rimini le ore di vita perse nel traffico aumentano ancora | ecco quanto e dove

A Rimini il traffico congestionato continua ad allungare i tempi di viaggio, con ore di vita perse ogni giorno a causa delle lunghe code. La presenza di code senza fine si manifesta in diverse zone della città, influenzando la mobilità urbana e rendendo più difficile spostarsi in modo efficiente. I dati indicano che il problema si accentua nel corso delle ore di punta, coinvolgendo un numero crescente di automobilisti.

Il traffico a Rimini non è più soltanto una variabile della vita quotidiana: è diventato un indicatore strutturale della mobilità urbana, con effetti misurabili su tempi di percorrenza e qualità degli spostamenti. I dati Inrix 2025 confermano un quadro in progressivo deterioramento, in cui la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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