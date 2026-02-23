Catania è la terza città italiana per ore perse nel traffico | oltre 103 l' anno

Il traffico intenso causa a Catania oltre 103 ore perse ogni anno da ogni automobilista. La congestione si verifica principalmente nelle ore di punta e nelle vie centrali, rallentando gli spostamenti quotidiani. Le code frequenti e le strade ingorgate allungano i tempi di viaggio, rendendo difficile raggiungere le destinazioni in orario. La situazione crea disagi significativi per chi si sposta regolarmente in città, aumentando lo stress e riducendo il tempo libero.

“I navigatori satellitari - a detta della Fillea Cgil Sicilia - per evitare la tangenziale congestionata, indirizzano chi proviene da Messina verso la circonvallazione di Catania. Quando anche questa si satura, suggeriscono addirittura di attraversare il centro urbano. Il traffico di attraversamento regionale viene così scaricato dentro la città” “Catania è oggi la terza città italiana per ore perse nel traffico: oltre 103 all’anno trascorse in auto da ogni automobilista. Un dato già grave, che diventa ancora più allarmante se si considera che la città è tra le prime in Italia quanto a numero di automobili per abitante”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti discussi: Bando di concorso per la creazione del logo del 21° Palio d'Ateneo; Sicilia imbottigliata, Fillea Cgil: Palermo e Catania simbolo del divario infrastrutturale; Rigenerazione urbana, fondi in arrivo a Palermo, Catania e Messina: la graduatoria provvisoria; Palermo e Catania nella top 3 delle città con più traffico. Cgil: Risultato figlio di un sistema infrastrutturale incompleto.

