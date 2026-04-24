La posizione espressa dal Mimit su dati sull'andamento dei prezzi dei carburanti in Europa è "del tutto fuorviante e fornisce un quadro non esatto della situazione". Lo afferma il Codacons, commentando la nota del ministero secondo cui "l'Italia si conferma il Paese con la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra le principali economie europee". La crescita dei prezzi di benzina e gasolio risulta più contenuta rispetto a quella di altri Paesi Ue solo per effetto del taglio delle accise da 24,4 centesimi di euro; in assenza di tale sconto l'Italia si piazzerebbe in testa alla classifica europea del caro-gasolio con...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codacons, fuorviante l'interpretazione del Mimit su prezzi carburanti in Europa

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