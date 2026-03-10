Carburanti prezzi alle stelle Codacons denuncia | Nessuna misura su accise governo in ritardo

Il prezzo dei carburanti e del gas continua a salire, con il Codacons che denuncia il mancato intervento del governo sulle accise, ritenendo che ci sia un ritardo nelle misure di contrasto. La crescente tensione in Medio Oriente, con l’attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran, ha portato a un aumento dei costi energetici in Italia. I rincari hanno effetti immediati sui consumatori e sulle attività commerciali.

Prezzi alle stelle di carburanti e gas. E' solo una delle tante conseguenze della guerra in Medio Oriente, scoppiata con l'attacco di Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il conflitto si è allargato con il passare dei giorni interessando Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Libano, Turchia e Cipro. Alla base del forte rincaro dei prezzi c'è il blocco dello Stretto di Hormuz, importante crocevia marittimo, paralizzato dalle forze di Teheran. Associazioni come Codacons, Assoutenti e Federconsumatori chiedono un immediato intervento del governo che aveva proposto una misura sulle accise mobili ma ancora non è intervenuto.