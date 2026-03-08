Carburanti in Italia i prezzi continuano a salire | l’allarme del Codacons

I prezzi dei carburanti in Italia sono in costante aumento, con benzina e gasolio che continuano a registrare rialzi. Il rincaro non sembra arrestarsi, creando preoccupazione tra gli automobilisti. Il Codacons ha diffuso un allarme riguardo questa situazione, che coinvolge diverse aree del Paese. La tendenza dei prezzi al dettaglio resta al centro dell’attenzione, mentre le tariffe continuano a salire senza sosta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento per benzina e gasolio. L’ondata di rincari sui carburanti non accenna a fermarsi in Italia. Dopo gli aumenti legati alla crisi in Iran, la benzina supera in molte zone la soglia di 1,8 euro al litro al self-service, mentre il gasolio in autostrada raggiunge punte di 2,6 euro al litro al servito. Secondo il Codacons, che monitora costantemente i listini, le regioni più colpite registrano i seguenti prezzi medi al self: Basilicata: 1,812 €l. Calabria: 1,820 €l. Sicilia: 1,805 €l. Valle d’Aosta: 1,807 €l. Provincia di Bolzano: 1,819 €l. Provincia di Trento: 1,805 €l. Per il gasolio, il prezzo medio al self ha sfiorato i 2 euro al litro in diverse aree: Bolzano 2,000 €, Trento 1,992 €, Calabria 1,989 €, Valle d’Aosta 1,985 €, Sicilia 1,984 €. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carburanti in Italia, i prezzi continuano a salire: l’allarme del Codacons Carburanti, tornano a salire i prezzi: gasolio vicino ai 2 euro al litroTornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia e per gli automobilisti si profila un nuovo periodo di rincari. Leggi anche: Caro carburanti, benzina stabile ma il diesel torna a salire: i prezzi aggiornati Contenuti utili per approfondire Carburanti in Italia i prezzi.... Temi più discussi: Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo tensioni geopolitiche; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari; Benzina e gasolio in rialzo, il governo schiera la Guardia di Finanza. Carburanti, l'ondata di rincari continua: schizzano i prezzi per benzina e gasolioDopo i rialzi dovuti alla guerra in Iran, continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8 euro al l ... adnkronos.com Carburanti in rialzo quanto costano oggi benzina diesel e gplPrezzi carburanti 1 marzo 2026: quadro nazionale e regioni monitorate I prezzi medi dei carburanti in Italia aggiornati all’1 marzo 2026 mostrano un l ... assodigitale.it Il ministro dell’Energia: «L’Italia dipende troppo dal metano, vigiliamo sui prezzi dei carburanti». L'intervista integrale di Paolo Baroni al ministro dell'Energia Pichetto Fratin su La Stampa - facebook.com facebook Guerra in Iran e caro carburanti. A Bolzano e Trento i prezzi più alti. La denuncia dei consumatori e del sindacato. x.com