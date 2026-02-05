Lavori sull’A12 Roma-Civitavecchia | chiudono gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Santa Marinella

Questa notte, sulla A12 tra Cerveteri e Santa Marinella, gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Santa Marinella sono stati chiusi per lavori di asfaltatura. La strada è rimasta interdetta al traffico dalle prime ore fino a fine lavori, creando disagi ai viaggiatori in transito. I lavori proseguiranno anche nelle notti successive, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della strada.

Cerveteri, 5 febbraio 2026 – Chiusura notturna sulla A12 Roma-Civitavecchia per consentire lavori di pavimentazione. Dalle 22 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 febbraio sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra gli svincoli di Cerveteri Ladispoli e Santa Severa Santa Marinella, in direzione CivitavecchiaSs1 Aurelia. Durante l'orario di chiusura, gli automobilisti diretti verso Civitavecchia dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cerveteri Ladispoli, proseguire lungo la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella. Contestualmente, sarà chiusa l'area di parcheggio "Alberobello est", situata nel tratto interessato, dalle 21 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 febbraio.

