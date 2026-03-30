Genova 300 mila pacchetti di sigarette nascosti nel carbone per barbecue | maxi sequestro

Nel porto di Genova sono stati sequestrati oltre 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando nascosti nel carbone destinato ai barbecue. L’operazione, condotta congiuntamente da Guardia di Finanza e Dogane, ha portato al sequestro di un ingente carico di prodotti illegali, che erano stati occultati all’interno di sacchi di carbone pronti alla spedizione.

È di oltre 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando il bilancio di una vasta operazione condotta nel porto di Genova Sampierdarena. Il carico illecito, proveniente dal Medio Oriente e nascosto all’interno di un container dichiarato come trasporto di carbone per barbecue, è stato intercettato e sequestrato grazie a un’attenta attività di analisi dei rischi e dei flussi commerciali. L’azione, svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Genova e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si inserisce in una strategia di intensificazione dei controlli per contrastare i traffici che alimentano il mercato nero dei tabacchi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Genova, 300 mila pacchetti di sigarette nascosti nel carbone per barbecue: maxi sequestro Articoli correlati Genova, trecentomila pacchetti di sigarette dal Medio Oriente nascosti nel carbone per barbecue, maxi sequestro della finanzaUn carico di oltre 300mila pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel porto di Genova Sampierdarena. Scoperta fabbrica clandestina di sigarette nella Bassa: sequestrati oltre 530 mila pacchetti contraffattiLa Guardia di Finanza ha smantellato un laboratorio abusivo con 12 lavoratori stranieri in un capannone di Ciserano: due arresti, il traffico sul... Contenuti utili per approfondire Genova 300 mila pacchetti di sigarette... Temi più discussi: Al posto del carbone sigarette di contrabbando: la scoperta in un container dal Medio Oriente; Blitz di Gdf e Adm: nel container del carbone spuntano 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando - VIDEO -; Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili, maxi sequestro in porto; Sigarette di contrabbando nascoste nella carbonella: maxi sequestro in porto. Sei tonnellate di sigarette di contrabbando scoperte in portoPer un valore commerciale di quasi due milioni di euro, i 300mila pacchetti erano stivati in un container di merce dichiarata carbonella per barbecue ... genova.repubblica.it Porto di Genova, sigarette di contrabbando spacciate per carbone: 300mila pacchetti sequestratiUn carico di oltre 300.000 pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel Porto di Genova Sampierdarena. L’operazione, condotta dal reparto Antifrode dell’Agenzia delle ... ligurianotizie.it Maxi sequestro di sigarette di contrabbando al porto di #Genova: il carico era dichiarato come carbone da barbecue, ma dentro c'erano 6 quintali di tabacco. x.com Tutti pensano a Genova e vedono il porto, il caruggio, il pesto. Nessuno guarda su. Perché dietro la città, aggrappata alla corona di monti che la sovrasta, c'è la cinta muraria più lunga d'Europa. 19 chilometri di pietra. Si chiamano le Mura Nuove, e nascono da - facebook.com facebook