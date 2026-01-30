In casa hashish e cocaina due pusher in manette

Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Seriate con l’accusa di spaccio di droga. La polizia ha trovato in casa loro hashish e cocaina, e li ha fermati sul posto. Ora sono in cella, in attesa di essere ascoltati dal giudice.

Seriate. Due cittadini marocchini sono finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio ai carabinieri di Seriate è arrivata una telefonata da parte di un cittadino che segnalava l’attività sospetta di due nordafricani a bordo di un’utilitaria. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono messi sulle tracce dell’auto, l’hanno intercettata in via Nazionale e l’hanno fermata. I due stranieri a bordo, già noti alle forze dell’ordine, sono stati perquisiti ma addosso non avevano nulla. I carabinieri hanno voluto perquisire anche l’appartamento che i due condividono e lì hanno trovato un panetto da 50 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

