Danone vola nel 2026 | fatturato record e nuovi impianti per lo Skyr

Nel primo trimestre del 2026, l’azienda alimentare ha registrato un fatturato di 6 miliardi di euro, segnando un risultato record per il periodo. Durante lo stesso periodo, sono stati annunciati investimenti in nuovi impianti dedicati alla produzione di prodotti come lo skyr. Questi sviluppi indicano una strategia orientata alla crescita e all’ampliamento della capacità produttiva. La società continua a mostrare segnali di solidità finanziaria e di espansione nel settore alimentare.

Il gigante alimentare Danone ha registrato una performance finanziaria positiva nel primo trimestre del 2026, chiudendo il periodo con un fatturato di 6.708 milioni di euro. Questo risultato segna un incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente a parità di perimetro, trainato da una combinazione di crescita dei volumi e del mix commerciale (+1,5%) e da un adeguamento dei prezzi del +1,2%. Nonostante le difficoltà legate al richiamo di alcuni prodotti, l’area che comprende Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) ha mostrato una capacità di tenuta economica notevole. Investimenti industriali e strategie di espansione in Normandia. Oltre ai dati contabili, la multinazionale sta puntando sulla solidità della propria catena produttiva attraverso decisioni strategiche mirate al territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danone vola nel 2026: fatturato record e nuovi impianti per lo Skyr Notizie correlate Banca Mps vola nel futuro. Utili record, nuovi mercati. Meloni: Governo fuoriFino a non troppi anni fa, la prospettiva era limitata a una dimensione di àmbito regionale, nella migliore delle ipotesi. Promotica, nel 2025 fatturato record: 137,4 milioni e +43% in un annoFatturato record per la bresciana Promotica spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Danone a NutriMi 2026: Microbiota e latti fermentati al centro dell'innovazione; Danone Italia festeggia 60 anni con certificazione parità di genere riconfermata con 95,7 punti su 100. Danone a NutriMi 2026: Microbiota e latti fermentati al centro dell'innovazioneGastroenterologo Barbara: 'Consumo regolare di alimenti come il kefir favorisce benessere intestinale e dell’organismo' ... adnkronos.com Passaggio di consegne in Lidl Italia, una direttrice operation ai vertici di DanoneCambio al vertice per Lidl Italia: la catena di supermercati ha nominato Martin Brandenburger nuovo chief executive officer, con l’obiettivo di imprimere un’ulteriore accelerazione al percorso di ... repubblica.it Le Under 14 vincono la Terza Fase Regionale dell’ex-Danone Cup e si qualificano alle Interregionali Le Under 14 di mister Candiotto, supportate dalle U12 di mister dell’Oglio, si impongono sul campo sintetico “Altair” di Vicenza in un girone con Real Vicen - facebook.com facebook