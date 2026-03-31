Promotica nel 2025 fatturato record | 137,4 milioni e +43% in un anno

Nel 2025, Promotica spa ha raggiunto un fatturato di 137,4 milioni di euro, segnando un aumento del 43% rispetto all’anno precedente. L’azienda, con sede a Desenzano del Garda, si occupa di soluzioni marketing focalizzate sulla fidelizzazione, le vendite e la promozione del marchio. I dati sono stati comunicati come risultato di una chiusura di bilancio consolidata preliminare.

Fatturato record per la bresciana Promotica spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy: quartier generale a Desenzano del Garda, l'azienda ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato preliminare di 137,4 milioni di euro, in crescita del +43,1% rispetto ai 96 milioni del 2024. Il fatturato di gruppo generato all'estero e di poco superiore al 10%: 13,6 milioni di euro, in linea rispetto all'anno precedente (14,1 milioni). Nel corso del 2025 la società ha gestito in totale 199 campagne loyalty, per un valore medio di circa 578mila euro, in forte crescita rispetto ai 194mila del 2024: l'incremento riflette l'effetto congiunto della riduzione del numero complessivo di campagne e il contestuale aumento dei ricavi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Promotica, nel 2025 fatturato record: 137,4 milioni e +43% in un anno Articoli correlati Turismo: altro anno record a Roma, 22,9 milioni di arrivi nel 2025Il turismo a Roma ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con 22,9 milioni di arrivi e un incremento delle presenze. Eurointerim Spa: fatturato a 140 milioni di euro nel 2025Eurointerim Spa chiude l’esercizio 2025 con un fatturato pari a 140 milioni di euro, registrando un nuovo incremento e confermando il proprio ruolo... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Promotica, fatturato 2025 in forte crescita a 137,4 milioni (+43,1%); Promotica S.p.A.: dati finanziari previsioni stime e aspettative PMT | MarketScreener Italia. Promotica, fatturato 2025 in forte crescita a 137,4 milioni (+43,1%)Promotica, agenzia loyalty quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni di marketing per fidelizzazione e brand advocacy, ... teleborsa.it