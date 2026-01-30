Il Circolo Arci Il Gabbiano continua a volare | eletto il direttivo e assegnate le cariche sociali

ANCONA – Il Circolo Arci “Il Gabbiano” continua a vivere. E continua a farlo grazie a donne e uomini del quartiere che, assumendosi responsabilità concrete, hanno scelto di mettersi al servizio della comunità scongiurando il rischio di chiusura di uno dei suoi principali punti di riferimento. A supporto delle attività quotidiane, Maurizio Gatti curerà il magazzino e il bar sociale, mentre Maurizio Agostinelli seguirà l’area boccette. Nato nel 1991 dall’energia di un gruppo di giovani del quartiere, Il Gabbiano è diventato negli anni una vera e propria casa comune per Collemarino. Un luogo dove si incontrano generazioni diverse, dove si costruiscono relazioni, dove non si resta soli.🔗 Leggi su Anconatoday.it

