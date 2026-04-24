Clizia Incorvaia ha condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale, parlando di come il rapporto tra suo marito e il suo ex, con cui ha avuto una storia, sia attualmente. La donna ha deciso di raccontare senza filtri alcuni aspetti della sua situazione personale, dopo mesi di riflessione. La confessione riguarda anche i legami tra i protagonisti di questa vicenda e le modalità in cui si sono evoluti nel tempo.

Dopo mesi intensi e tutt’altro che semplici, Clizia Incorvaia ha deciso di raccontarsi senza filtri, tornando su alcune delle vicende più delicate che hanno segnato la sua vita privata. Tra rapporti passati da gestire, nuovi equilibri familiari e un dolore ancora vivo, l’influencer ha aperto il suo cuore, offrendo uno spaccato sincero di ciò che ha vissuto e di come è riuscita a ricostruire la sua serenità. Clizia Incorvaia rivela in che rapporti è con Sarcina e la posizione del suo attuale marito Paolo Ciavarro. Nel corso di un’intervista a Gente, Incorvaia ha chiarito il tipo di legame che oggi la unisce all’ex marito Francesco Sarcina, con cui condivide la responsabilità della loro figlia.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Clizia Incorvaia spiazza: ecco in che rapporti è suo marito Paolo Ciavarro con il suo ex Sarcina, la confessione

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