Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati fotografati mentre si trovavano in Versilia con il loro bambino, Gabriele. I due sono stati immortalati nello stesso stabilimento dove si sono sposati, condividendo momenti di famiglia. Le immagini sono state pubblicate da alcuni paparazzi, che li hanno ripresi durante una giornata di relax. Non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo alla loro situazione familiare attuale.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati paparazzati mentre trascorrono del tempo in famiglia insieme al piccolo Gabriele in Versilia, nello stesso stabilimento dove si sono giurati amore eterno Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaiasono una di quelle coppie che fanno sognare l’amore solo a guardarli. Il loro legame è diventato ancora più solido con l’arrivo del primofiglio Gabriele, che ha compiuto da poco quattro anni. E oggi li vediamo più uniti che mai in Versilia, dove la famiglia si vuole godere un weekend di mare all’insegna di sole, amore e relax in compagnia degli affetti più cari. E’ stato il settimanaleChia paparazzareClizia, Paolo e il piccolo Gabriele mentre si godono un po’ di tempo insieme in Versilia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia genitori per la seconda volta?

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