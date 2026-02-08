Clizia Incorvaia racconta per la prima volta il suo passato difficile. Tre anni fa, durante un viaggio in treno, ha vissuto un aborto mentre portava sua figlia Nina a Milano con l’ex marito Francesco Sarcina. La donna rivela dettagli intensi di quel momento, senza filtri, e parla anche del tradimento con Riccardo Scamarcio. Una storia personale che ora mette in luce con sincerità.

“Tre anni fa ho avuto un aborto in treno, mentre stavo accompagnando mia figlia Nina dal padre a Milano. Ebbi questa emorragia perché ero troppo sotto stress “. Clizia Incorvaia è stata prosciolta dalle accuse dell’ex marito Francesco Sarcina, che l’aveva denunciata, accusandola di aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore per “trarne un profitto economico”. “Questa sentenza mi ha restituito dignità come madre. – ha detto Incorvaia – Ho sempre protetto mia figlia Nina (avuta dal cantante nel 2015, ndr), l’ho sempre preservata. Ma questa accusa aveva gettato un alone su di me come genitore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La verità di Clizia Incorvaia sull’ex marito Francesco Sarcina e il tradimento con Scamarcio

