Clizia Incorvaia smentisce la gravidanza | Mi chiedono tutti una piccola Eleonora | VIDEO

Clizia Incorvaia ha negato di essere in gravidanza durante la trasmissione La Volta Buona, anche se il suo volto ha suscitato alcune domande tra i presenti. La blogger ha risposto alle richieste di chiarimento con un tono deciso, smentendo le voci circolate recentemente. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla sua situazione personale, e la sua posizione è rimasta chiara nel corso dell’intervista.

Clizia Incorvaia smentisce la gravidanza a La Volta Buona ma il suo volto "da sfinge" non convince del tutto. Qualche giorno faClizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati paparazzati in Versilia e Chi ha rivelato che l’influencer sarebbe in attesa del terzo figlio, il secondo con suo marito. Oggi lei è stata ospite aLa Volta Buonadove ha smentito la gravidanza. Stuzzicata da Caterina Balivo, l’influencer ha spiegato “con una faccia da sfinge” chenon ha intenzione di allargare la famiglia.Sebbene molta gente la fermi per strada“chiedendole una piccola Eleonora”,in ricordo di sua suocera scomparsa un anno fa e che ha tanto amato. Caterina Balivoha invitatoClizia IncorvaiaaLa Volta Buonaper confermare o smentire i rumors sulla possibile gravidanza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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