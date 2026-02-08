‘Basta bugie su Nina lasci riposare Eleonora’ Clizia Incorvaia replica a Nayra Garibo e non manda giù un’accusa

Clizia Incorvaia risponde a Nayra Garibo e mette fine alle polemiche su Nina, chiedendo di lasciar riposare Eleonora. La showgirl si presenta a Verissimo e dice la sua, dopo le accuse e i fraintendimenti sui social. Spiega di essere stanca delle bugie e vuole chiudere questa vicenda una volta per tutte.

Clizia Incorvaia torna a Verissimo e racconta la sua verità. Clizia Incorvaia è tornata sotto i riflettori a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per chiarire la sua posizione dopo gli attacchi social e mediatici legati al complicato rapporto con l'ex marito Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Dalla passione iniziale al matrimonio, dalla nascita della figlia Nina alle tensioni sempre più marcate che hanno portato la coppia davanti al tribunale: la storia di Clizia e Sarcina ha fatto discutere, soprattutto quando l'ex marito ha denunciato Incorvaia per presunta violazione della privacy riguardo alla figlia.

