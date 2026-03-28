Clizia Incorvaia ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha dichiarato di essere stata vittima di un furto. Nelle sue storie su Instagram, ha riferito di aver subito un episodio molto grave senza fornire dettagli ulteriori. La influencer ha deciso di condividere questa esperienza con i suoi follower, parlando di un evento che ha definito come estremamente serio.

“Oggi è successa una cosa gravissima”. È così che inizia il duro sfogo social di Clizia Incorvaia che, nelle sue storie Instagram, ha deciso di condividere con i suoi fan il momento drammatico che sta vivendo. “Sono sconvolta, qualcuno mi ha derubato”. Ma cosa è successo a Incorvaia? Quale tipologia di furto ha subito? Tanta la rabbia dell'influencer che ha ammesso di essere stata letteralmente derubata delle credenziali del suo canale You Tube e perfino quelle della sua mail personale. Un vero e proprio furto virtuale che grava sul suo lavoro di podcaster e influencer. “Non ce la faccio più. Dovevo postare la puntata del mio podcast "Io sono moda" su You Tube e Spotify ma mi hanno rubato le credenziali - ammette amareggiata Clizia in un video sfogo sulle sue storie Instagram -. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Clizia Incorvaia, il duro sfogo sui social: "È successa una cosa gravissima, mi hanno derubata"

Articoli correlati

Leggi anche: Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: “Solo chi ha subito violenza sa…”

“È successa una cosa gravissima”. Mario Giordano, è lui stesso ad avvisare il pubblicoUna domenica sera che avrebbe dovuto accendere i riflettori su un caso di tensione sociale si è trasformata in qualcosa di molto diverso.

Aggiornamenti e notizie su Clizia Incorvaia

Lo sfogo di Clizia Incorvaia: «È successa una cosa gravissima, mi hanno derubata. Sono sconvolta»Come era già accaduto in passato ad altri personaggi famosi anche Clizia Incorvaia è finita nel mirino degli hacker. msn.com

Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: Ma non ti vergogni?Nayra Garibo non ci sta e su Instagram attacca Clizia Incorvaia dopo le dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo riguardo il legame con Francesco Sarcina. Le dichiarazioni di Clizia ... dilei.it