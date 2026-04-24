‘Clayface’ | rilasciato il primo terrificante trailer

DC Studios ha pubblicato il primo teaser trailer di Clayface, un film horror thriller previsto nelle sale per il 23 ottobre 2026. Il video mostra immagini che introducono il personaggio e anticipano atmosfere intense e inquietanti. La pellicola sarà distribuita in tutto il mondo, senza ulteriori dettagli sui membri del cast o sulla trama.

DC Studios ha rilasciato il primo teaser trailer di Clayface, horror thriller in uscita il 23 ottobre 2026 nei cinema di tutto il mondo. Il film, diretto da James Watkins su sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini, segna il debutto del DC Universe nel genere horror e ruota attorno all’origine del celebre villain dei fumetti Batman. Preapratevi!. Preparatevi. La DC Studios ha pubblicato il primo trailer del film horror Clayface, una settimana dopo che il filmato era stato mostrato in anteprima al CinemaCon. Il filmato si apre con il personaggio di Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries, bendato e insanguinato, sdraiato in un letto d’ospedale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Clayface’: rilasciato il primo terrificante trailer Notizie correlate Leggi anche: Clayface: Il primo trailer svela l’incubo body horror del nuovo film DCU! ‘Insidious’, l’attesa è finita: rilasciato il primo trailer ufficialeDurante la presentazione al CinemaCon di lunedì, Sony Pictures ha svelato il primo trailer di Insidious : Out of the Further , il sesto capitolo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Clayface, il primo teaser trailer; Clayface è qui: ecco il teaser trailer del primo film body horror dei DC Studios; ‘Clayface’, il teaser trailer del primo horror targato DC; Clayface: pubblicato il primo trailer del film horror targato DC Studios. Clayface, il primo teaser trailerDC Studios ha rilasciato il primo teaser trailer di Clayface, horror thriller in uscita il 23 ottobre 2026 nei cinema di tutto il mondo. Il film, diretto da James Watkins su sceneggiatura di Mike ... tg24.sky.it DC Studios abbraccia l’orrore: ecco il primo trailer di Clayface, lo specchio oscuro di HollywoodUfficiale il teaser trailer di Clayface. Il film horror dei DC Studios, scritto da Mike Flanagan e diretto da James Watkins, arriva al cinema il 22 ottobre. universalmovies.it Niente da fare, i film sui villain DC sono sempre intriganti! #Clayface - facebook.com facebook Le riprese si sono concluse alla fine del 2025 mentre l’uscita nelle sale è prevista per il 23 ottobre 2026 #Clayface x.com