Durante la presentazione al CinemaCon di lunedì, Sony Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale di

Durante la presentazione al CinemaCon di lunedì, Sony Pictures ha svelato il primo trailer di Insidious: Out of the Further, il sesto capitolo della saga horror. Scopriamo le prime immagini di uno dei titoli horror più attesi dell’anno. Il film uscirà nelle sale il 21 agosto. Coordinate artistiche del film. Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce sua figlia nella casa in cui è cresciuta e che scopre di poter viaggiare nell’Altrove, il regno purgatoriale delle anime perdute nel cuore dell’universo di Insidious. Quando qualcosa di malvagio inizia a perseguitarla, Gemma scopre un’abilità che cambia tutto: non solo può entrare nell’Altrove, ma può anche riportare nel mondo reale ciò che vi abita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Insidious’, l’attesa è finita: rilasciato il primo trailer ufficiale

Insidious: Out of the Further: Sony terrorizza il CinemaCon con il primo trailer del sesto capitoloIl franchise soprannaturale da oltre 740 milioni di dollari si prepara a varcare nuovamente la soglia dell’Altrove.

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Insidious Tales 2026 Official Trailer

Arriverà al cinema il 19 agosto il sesto capitolo della saga horror di James Wan e Leigh Whannell. Ecco trailer e trama di #Insidious: Fuori dall'Altrove. x.com

Il male ha trovato una via d'uscita. Insidious: Fuori dall'Altrove, dal 19 agosto al cinema. #Insidious #FuoriDallAltrove - facebook.com facebook