Claudio Ranieri lascia la Roma | ufficiale la separazione tra il consulente tecnico e il club

Claudio Ranieri ha ufficialmente lasciato il suo ruolo di consulente tecnico della Roma, segnando la fine di una collaborazione che durava da diverse stagioni. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la separazione è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale. La decisione viene comunicata in un momento di cambiamenti all’interno del club, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, adesso è davvero finita: Claudio Ranieri lascia ufficialmente la Roma. Le frizioni emerse pubblicamente con il tecnico Gasperini hanno spinto la società giallorossa a fare una scelta, optando per il divorzio dal loro consulente, voluto fortemente dopo aver guidato la squadra nella scorsa stagione sfiorando la qualificazione in Champions League. Stesso destino dovrebbe toccare al direttore sportivo, Ricky Massara. CLAUDIO RANIERI LASCIA LA ROMA: IL COMUNICATO UFFICIALE Con una nota apparsa sul sito del club è stata annunciata la separazione tra le parti: “ L’As Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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