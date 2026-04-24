As Roma Claudio Ranieri non è più il consulente dei Friedkin Ora è ufficiale

La As Roma ha reso noto che il rapporto con Claudio Ranieri, che ricopriva il ruolo di senior advisor, è terminato. Ranieri, già tre volte allenatore del club, era entrato a far parte della dirigenza dalla scorsa estate. La società ha confermato ufficialmente la conclusione del suo incarico, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui prossimi sviluppi.

Ora è ufficiale. La As Roma ha annunciato che “il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”. Dalla scorsa estate Ranieri, già tre volte allenatore del club di Trigoria, era entrato a far parte della dirigenza con il ruolo di “senior advisor”, una figura di raccordo tra i Friedkin e l’area tecnica.🔗 Leggi su Romatoday.it

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