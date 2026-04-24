La società sportiva ha annunciato ufficialmente la separazione da Claudio Ranieri, che non sarà più l’allenatore della squadra. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato del club, in cui si conferma la fine del rapporto tra le parti. Ranieri aveva assunto l’incarico in una fase successiva alla sconfitta di una competizione importante. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

Adesso è ufficiale: le strade della As Roma e di Claudio Ranieri si separano. Il Club giallorosso ha infatti annunciato la conclusione del rapporto con la società. In una nota, la società lo ringrazia "per il suo significativo contributo alla Roma" e per aver guidato la squadra "in un momento molto difficile". E aggiunge: "Saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L'AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Claudio Ranieri lascia la Roma. Il comunicato del club giallorosso

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