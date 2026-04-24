Claudio Barone un artista eclettico

Claudio Barone è nato a Napoli nel 1952. Dopo aver lavorato nel settore alberghiero, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per l’arte, che aveva coltivato fin dalla giovane età. La sua carriera si caratterizza per un approccio eclettico e poliedrico, che si riflette nelle diverse espressioni artistiche di cui si occupa. Non sono disponibili dettagli su mostre o riconoscimenti specifici legati al suo percorso.