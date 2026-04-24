Claudio Barone un artista eclettico
Claudio Barone è nato a Napoli nel 1952. Dopo aver lavorato nel settore alberghiero, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per l’arte, che aveva coltivato fin dalla giovane età. La sua carriera si caratterizza per un approccio eclettico e poliedrico, che si riflette nelle diverse espressioni artistiche di cui si occupa. Non sono disponibili dettagli su mostre o riconoscimenti specifici legati al suo percorso.
Nato a Napoli nel 1952, Claudio Barone è un artista eclettico e poliedrico.Matura esperienza nell'ambito alberghiero, ma la passione artistica - sviluppata fin dalla giovanissima età - prende ben presto il sopravvento. Ed è così che si dedica dapprima alla lavorazione artigianale del cuoio per.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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