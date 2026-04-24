Classifica pessima e calendario da brividi | Empoli incubo doppia retrocessione Come negli anni 80

La squadra toscana sta vivendo un momento difficile in campionato, con una classifica assai preoccupante e un calendario che mette a rischio la permanenza in categoria. Negli ultimi tre incontri, dovrà affrontare Venezia, Avellino e Monza, con solo un punto di vantaggio sui playout. La situazione si è complicata notevolmente, richiedendo una svolta nelle prossime partite per evitare la retrocessione.

Il 20 aprile 2025, poco più di un anno fa, l’Empoli di D’Aversa pareggiava 2-2 al Castellani con il Venezia di Di Francesco. Il palcoscenico era quello della Serie A e la sfida tra toscani e lagunari era un vero e proprio scontro salvezza. Le due squadre erano appaiate a 25 punti, il Monza era ultimo a 15 ma a fine stagione nessuna delle tre sarebbe riuscita ad evitare la retrocessione. Sembra una vita fa. Oggi, un anno dopo, gli orizzonti di Venezia, Monza ed Empoli in Serie B non potrebbero essere più diversi. Se gli uomini di Stroppa e Bianco si giocano l’immediata risalita in A, la squadra di Caserta ha tre giornate per scongiurare un clamoroso doppio salto all’indietro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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