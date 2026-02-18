Il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è complicato, perché l’Italia rischia di non qualificarsi. Le ultime due partite sono decisive e potrebbero portare a un pareggio in classifica. Con questa situazione, ogni errore potrebbe costare caro agli azzurri e alle altre squadre in corsa.

Il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è fatto più incandescente che mai e la classifica è molto intricata, con una lotta particolarmente accesa per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. La Svizzera ha vinto le sette partite disputate e svetta in testa alla graduatoria davanti al Canada, che ha perso con gli elvetici e ha avuto la meglio negli altri sei incontro (6-1). I rossocrociati e i nordamericani si sono già matematicamente qualificati alla fase a eliminazione diretta e questa è l’unica certezza sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, ma per gli altri due pass si deciderà tutto nelle ultime due giornate della fase a girone unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario da incubo per l’Italia nel curling: ultime due partite da brividi! E in caso di pari merito…

