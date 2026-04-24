Classifica FIMI dal 17 al 23 aprile 2026 Shiva resiste in testa negli album e frena l’esordio di Disincanto di Madame
Nella classifica FIMI dal 17 al 23 aprile 2026, la posizione degli album e degli ascolti streaming rimane stabile rispetto alla settimana precedente. Shiva mantiene il primo posto tra gli album, mentre l’album di Madame, intitolato “Disincanto”, non riesce a superare la vetta e si ferma in seconda posizione. Nessun cambiamento si registra nelle prime posizioni della classifica, che si conferma invariata.
Vertici invariati nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 17 al 23 aprile 2026. Nei singoli resta infatti al primo posto Ossessione di Samurai Jay, mentre negli album resiste Vangelo di Shiva, tallonato da Disincanto, l’ultimo lavoro di Madame, che debutta in seconda posizione. Di seguito, tutti gli aggiornamenti delle chart. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Shiva & Anna – Obsessed. Justin Bieber feat. Nicki Minaj – Beauty and a Beat. Shiva & Kid Yugi – Babyface. Sayf – Tu mi piaci tanto. Shiva – Spie. Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La testa gira. Shiva, Lazza & Sfera Ebbasta – Mayday.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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