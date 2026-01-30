Classifica FIMI dal 23 al 29 gennaio 2026 | Geolier si conferma negli album e nei singoli

Geolier si conferma re della musica italiana. Nella classifica FIMI della settimana, il rapper campano rimane in vetta sia con il suo album Tutto è possibile sia con il singolo con Sfera Ebbasta e Anna, che tiene banco da due giorni. Nessuno riesce a scalfire il suo dominio, che si conferma anche in questa classifica.

Nulla scalfisce il dominio raggiunto da Geolier. Nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 23 al 29 gennaio 2026, il rapper campano si conferma alla #1 dei singoli con 2 giorni di fila, collaborazione con Sfera Ebbasta & Anna, e mantiene il primato negli album con Tutto è possibile. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 giorni di fila. Tonypitony – Donne ricche (Acoustic version). Geolier – Stelle. Geolier feat. Anuel AA – Arcobaleno. Geolier – Canzone d'amore. Geolier feat. Kid Yugi – Olè. Emma – L'amore non mi basta.

