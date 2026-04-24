L’Italia conquista una vittoria storica nella coppa del mondo di ciclismo su pista a Nilai, in Malesia, nella prova di velocità a squadre. Dopo un percorso di crescita che ha portato anche a un podio europeo a Konya alcuni mesi fa, la squadra azzurra ha ottenuto un risultato sorprendente. La vittoria segue le dichiarazioni di un dirigente, che aveva anticipato ulteriori successi. Podi anche per due atleti italiani, tra cui Fiorin, e per il quartetto nazionale.

Una crescita costante, fino al podio Europeo di qualche mese fa a Konya. Ma come aveva dichiarato Ivan Quaranta, la velocità azzurra non si sarebbe fermata qui e oggi è arrivata una vittoria clamorosa in Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai, in Malesia. Gli azzurri sono riusciti a vincere il torneo della velocità a squadre: Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo con il tempo di 43.116 hanno battuto la Cina, mentre al terzo posto si è posizionata l’Olanda (che, occorre ricordarlo, schierava il fuoriclasse Harrie Lavreysen). Vittoria clamorosa da perte della squadra tricolore. Altro podio azzurro nella giornata di oggi nell’inseguimento a squadre maschile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Clamorosa Italia: trionfo in Coppa del Mondo nella velocità a squadre! Podi anche per Fiorin e quartetto

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