Oggi è iniziata la seconda tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Hong Kong. La gara ha visto la vittoria di un atleta italiano nell’eliminazione, mentre la prova a squadre di velocità ha avuto risultati positivi. La giornata ha mostrato sia successi che qualche difficoltà per la squadra italiana. La competizione prosegue con altri eventi e sfide previste nelle prossime ore.

Ha preso il via quest’oggi la seconda prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista, ad Hong Kong, e per l’Italia il bilancio è stato tra luci e ombre. Il risultato più significativo arriva dalla gara dell’eliminazione maschile, dove Matteo Fiorin si è imposto con autorevolezza, confermando la sua crescita nel panorama internazionale. L’azzurro ha gestito la corsa con notevole lucidità tattica, mantenendosi stabilmente nelle posizioni di vertice e scegliendo con precisione i momenti decisivi. L’esito si è deciso allo sprint finale, dove Fiorin ha preceduto il neozelandese Thomas Sexton, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’olandese Yoeri Havik, atleta di riferimento nelle prove del circuito mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Fiorin esplode in Coppa del Mondo e vince l’Eliminazione a Hong Kong! Bene la velocità a squadre

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