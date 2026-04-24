Civitavecchia Afrodite riemerge dal mare

A Civitavecchia, un volto noto si è mostrato di nuovo tra le onde del mare, suscitando curiosità tra chi ha assistito all’evento. L’oggetto, che si trovava in acqua, è stato recuperato dai soccorritori e portato sulla spiaggia. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, senza che siano stati segnalati danni o incidenti collegati. La zona è stata messa in sicurezza mentre si attende un approfondimento sulle circostanze del rinvenimento.

Civitavecchia, 24 aprile 2026 – Un volto che riaffiora dal mare, segnato dal tempo e dalla salsedine, torna oggi a raccontare una storia di bellezza, viaggio e approdo. È la testa di Afrodite Cnidia, copia romana del II secolo d.C. ispirata al celebre modello greco di Prassitele, protagonista del nuovo capitolo di “Arte fuori dal museo”. Il progetto, promosso nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura con la non-profit LoveItaly ETS e Federalberghi, ha l’obiettivo di rendere fruibili al pubblico opere conservate nei depositi dei musei e bisognose di restauro, per esporle negli spazi degli hotel.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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