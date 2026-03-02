Si tuffa in mare per una immersione e non riemerge morto sub 40enne | tragedia ad Agropoli
Un uomo di 40 anni si è immerso in mare ad Agropoli e non è più riemerso. I suoi compagni di immersione hanno allertato le autorità quando hanno notato che non tornava in superficie. La Guardia Costiera è intervenuta sul posto e ha recuperato il corpo senza vita del sub. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del corpo in mare.
L'allarme è scattato quando i compagni di immersione non lo hanno visto riemergere: sul posto la Guardia Costiera, che ha recuperato il corpo del sub. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
